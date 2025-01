Maltempo Toscana: crolla muro a Bibbiena, nave contro pontile a Marina di Massa

MeteoWeb

Nella tarda serata, in via Turati, nel centro storico di Bibbiena (Arezzo), forse a causa delle piogge degli ultimi giorni, è crollata una parte di un muro in pietra, di proprietà privata, a ridosso della sede stradale. Pietre e detriti hanno invaso il piano viabile. La strada conduce all’ospedale del Casentino. Non ci sono stati danni a persone o cose. La carreggiata è stata chiusa al traffico. Sul posto sindaco, operai comunali, Protezione Civile comunale, tecnici della Provincia di Arezzo (la strada è di competenza provinciale) e forze dell’ordine. I lavori di sgombro dureranno tutta la notte per consentire la riapertura a senso alternato già da domani mattina. La strada è al momento chiusa sia all’altezza dell’Istituto tecnico, sia all’altezza delle scuole medie.

Maltempo, nave finisce contro pontile a Marina di Massa

Incidente questa sera al porto di Marina di Massa (Massa Carrara) sempre a causa del maltempo. La nave Guang Rong, di oltre 100 metri di lunghezza, forse a causa del forte vento e delle onde alte, si è scontrata contro la banchina del pontile, che è in parte crollato. A bordo della nave 13 membri dell’equipaggio, tutti portati in salvo. A seguito dello scontro non risultano feriti. L’imbarcazione, battente bandiera cipriota, è solitamente adibita al trasporto di detriti, ed era uscita dal vicino porto di Marina di Carrara in serata quando è rimasta in balia del mare.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. Poco fa il sindaco di Massa, Francesco Persiani, attraverso la propria pagina Facebook, ha aggiornato sulla situazione. “Le autorità competenti e le squadre di emergenza sono già al lavoro per monitorare la situazione – spiega il primo cittadino – e garantire la sicurezza dell’area. Si sta attendendo il rimorchiatore. Purtroppo una parte del pontile è già crollata. La zona intorno al pontile è stata delimitata. Invitiamo a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarsi al pontile”.

