Maltempo Toscana, frana a Stazzema: famiglie isolate

MeteoWeb

Tre famiglie sono rimaste isolate a causa di una frana con cadute di terra e massi a Stazzema (Lucca), sulla strada comunale di Palagnana, una località sulle Alpi Apuane a un’ora e mezzo di macchina dal capoluogo comunale. La frana è stata causata dalle forti piogge e dal vento. I detriti, per un fronte di 50 metri in altezza e 10 di larghezza, hanno interrotto la strada, impedendo il transito dei veicoli. Questa mattina, sopralluogo dei tecnici del Comune che hanno incaricato una ditta che dovrà fare il disgaggio del materiale a rischio di crollo sulla scarpata.

“Al momento la frana sta bloccando la strada – spiega il sindaco Maurizio Verona – e quindi le tre famiglie che abitano sopra sono isolate. Si tratta di un cedimento di medie dimensioni. Però entro domani pomeriggio la viabilità sarà riaperta per il transito e per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Dopo questo primo intervento in somma urgenza, in una seconda fase di lavori il fronte soprastante verrà messo in sicurezza con l’installazione di reti paramassi”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.