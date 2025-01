Maltempo Toscana, Giani: “mattinata difficile ma la situazione migliora”

MeteoWeb

“La mattinata è stata difficile ma il sistema sta reggendo e la situazione è in via di miglioramento”. A dirlo il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, appena uscito dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale dove si è recato per fare il punto della situazione. “Le precipitazioni intense – ha proseguito Giani – hanno messo a dura il sistema di Protezione Civile e le infrastrutture locali, in particolare in Mugello, nell’Alto Mugello, in Casentino e in Valtiberina con problemi legati a frane e allagamenti, anche nell’area di Massa e Carrara. Nonostante la difficoltà della nottata e il superamento dei 100mm di pioggia, il sistema ha retto”.

Nelle ore precedenti, Giani aveva dato notizia della situazione del Mugnone a Firenze dove il livello di guardia è in diminuzione, e del Lamone a Marradi dove si è registrata una situazione più critica con il fiume che ha superato il secondo livello di guardia dopo oltre 60mm di pioggia in tre ore.

“Ancora una volta – sottolinea il Presidente – siamo di fronte al fenomeno delle bombe d’acqua che evidenzia la necessità di continuare a investire in resilienza territoriale per affrontare eventi meteorologici estremi che stanno diventando la norma”.

Giani: “verifiche in corso dopo l’incidente a Marina di Massa”

“Continuano le operazioni di messa in sicurezza e verifica della situazione ambientale della nave che ha urtato e danneggiato il pontile di Marina di Massa”, ha scritto Giani in un post sui social, riferendosi al cargo cipriota che ieri notte ha urtato il pontile di Marina di Massa. “Sul posto – spiega Giani – è presente anche Arpat, la nostra Agenzia per la Protezione Ambientale, che sta monitorando la situazione. Attualmente, le condizioni meteo-marine non permettono un intervento immediato. Dopo che sarà effettuato l’intervento di recupero, Arpat effettuerà il sopralluogo per verificare l’eventuale presenza di sversamenti. La nave cargo trasportava detriti e, in caso di dispersione, potrebbe trattarsi del carburante dei motori, in quantitativi comunque molto limitati rispetto a quelli di una nave cisterna. Ringrazio la Capitaneria di Porto e tutti i soccorritori coinvolti”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.