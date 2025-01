Maltempo in Toscana: ben 216 mm a Mulazzo, la grandine sorprende Montecarlo. “Attiva linea temporalesca”

MeteoWeb

Forte ondata di maltempo in Toscana nelle scorse ore, con temporali che hanno provocato disagi a Firenze e addirittura grandine di medie dimensioni a Montecarlo, in provincia di Lucca (immagine in alto, alquanto insolita per il periodo). A Mulazzo (Massa Carrara), sono caduti oltre 216 mm di pioggia in 24 ore. Segnalati aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore.

Un’intensa linea temporalesca è attiva da Cecina, provincia di Pisa, Empoli, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello con colpi di vento e forti precipitazioni: è quanto ha comunicato il presidente della Regione Eugenio Giani.

