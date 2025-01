Maltempo Toscana, piena del fiume Sieve al 2° livello di guardia

MeteoWeb

La piena della Sieve è transitata a Dicomano (Firenze) al secondo livello di guardia, ma viene data in transito a Rufina e Pontassieve al primo livello. Nessuna criticità lungo l’Arno. Così un aggiornamento della Protezione Civile, mentre i volontari della squadra sportiva di Sagginale, sempre in Mugello, si lamentano che “ancora una volta il fiume Sieve ricopre il campo di gioco”. La Sieve è risalita “da sotto il bastione sommergendo il campo sportivo sotto 40 centimetri di acqua e fango. Fanghiglia che costringerà ancora una volta i volontari del Sagginale a rimboccarsi le maniche cercando di salvare il salvabile”. “A inizio novembre 2023 il campo, appena risistemato, con una notevole spesa, la settimana prima della sua inaugurazione, finiva sotto in una situazione similare”, “una situazione che, senza bastioni di protezione od opere idrauliche importanti non avrà soluzione“, commentano i volontari chiedendo che l’impianto sportivo sia messo in sicurezza.

Vento forte nel Pisano: in azione i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse zone della provincia di Pisa per rimuovere o mettere in sicurezza rami pericolanti di alberi, cedimenti di elementi costruttivi e altri oggetti che potrebbero staccarsi dagli edifici a causa delle forti raffiche di vento che da stamani imperversano su tutto il territorio. Finora si tratta di interventi di lieve entità eseguiti a Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Santa Croce sull’Arno e Crespina-Lorenzana, ma in nessun caso ci sono stati danni a persone. Onde marine alte si abbattono sul litorale con piccoli allagamenti e detriti scagliati sulla strada litoranea, in particolare a Marina di Pisa. Ma anche in questo caso la situazione non desta particolare preoccupazione.

