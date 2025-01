Maltempo, trattori della Coldiretti in azione contro neve e gelo

MeteoWeb

Trattori della Coldiretti mobilitati da Nord a Sud del Paese per liberare le strade dalla neve e garantire la viabilità agli abitanti delle zone interne. Gli agricoltori si sono messi in azione con i propri mezzi in Calabria, Campania, Toscana e nelle altre regioni interessate dalle nevicate, sgomberando le principali vie di comunicazione e spargendo il sale necessario per evitare la formazione del ghiaccio. Una presenza fondamentale per scongiurare il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie, grazie alla maggiore tempestività di intervento.

“Un pericolo tanto più presente considerato l’arrivo di nuove perturbazioni, con allerta arancione in diverse regioni, dopo un 2024 che ha fatto registrare il record di eventi estremi, oltre dieci al giorno, praticamente triplicati nell’arco di un decennio. L’agricoltore “spazzaneve” può operare grazie”, continua la Coldiretti “alla Legge di orientamento che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le aziende agricole per lo svolgimento di attività funzionali “alla sistemazione e manutenzione del territorio” anche attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici usati nelle normali pratiche di coltivazione. Gli accordi”, spiega la Coldiretti, “prevedono che in caso di nevicata l’agricoltore sia reperibile a qualsiasi ora del giorno e della notte e resti in attività fino alla pulitura totale delle strade”.

