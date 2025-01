Maltempo Trentino Alto Adige: nevica al Brennero, disagi sulle strade

MeteoWeb

Disagi alla circolazione stradale in Trentino Alto Adige per la nevicata di queste ore. Sull’autostrada ‘A22 del Brennero‘ nevica tra Vipiteno ed il confine di Stato, le corsie sono parzialmente innevate e si è formata una coda di 2 chilometri in direzione Brennero. Disagi in Val di Fassa, dove questa mattina sulla strada che porta al Passo San Pellegrini diversi automobilisti sono rimasti bloccati per la neve anche perché non erano dotati di pneumatici invernali. Le code si sono formate anche perché gli automobilisti erano impegnati al montaggio delle catene.

Traffico molto sostenuto in diverse strade dell’Alto Adige. In Val Pusteria, sulla statale 49 ci sono code tra Perca e Valdaora in entrambe le direzioni. Una lunga coda si è formata anche per accedere ad Anterselva dove oggi si svolge l’ultima giornata della Coppa del mondo di biathlon.

Permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle con il Giovo chiuso dalle ore 18 alle 8.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.