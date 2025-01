La neve incanta il Piemonte, spettacolo tra Pragelato e Sestriere | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione atlantica ha raggiunto l’Italia nelle scorse ore, interessando il Centro/Nord, con precipitazioni più intense al Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte. Le Alpi del Piemonte si sono infatti risvegliate ricoperte da alcuni cm di neve fresca, dopo la breve ma fitta nevicata della notte: a corredo dell’articolo, nella gallery in alto, le immagini da Pragelato e Sestriere. Riportati accumuli di circa 20 cm in poche ore sopra i 1.500 metri.

