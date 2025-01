Maltempo e neve: in Trentino forte rischio valanghe

MeteoWeb

Forte rischio valanghe oggi in Trentino, in particolare nell’area compresa tra Adamello e Presanella, Brenta settentrionale e sulle come di val di Sole, Peio e Rabbi: è quanto riporta il bollettino valanghe dell’Euregio, l’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck. “Al di sopra dei 1.800 metri si registra neve fresca e neve ventata – si legge – Inoltre nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco. Soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, all’interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili. Con neve fresca e vento da moderato a forte specialmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata in parte facilmente distaccabili. Il pericolo aumenterà nel corso della giornata e raggiungerà il grado 4 ‘forte’. Sui pendii ombreggiati ripidi così come nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, sono possibili valanghe di neve a lastroni, anche di grandi dimensioni“.

