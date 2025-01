Maltempo Tunisia: riaprono alcune strade ma persistono i disagi

MeteoWeb

L’Istituto nazionale di meteorologia della Tunisia ha lanciato un’allerta meteo per oggi e domani per forti piogge e temporali, soprattutto nelle regioni orientali del nord e del centro e nell’estremo nord-ovest. Sono attese anche grandinate e nevicate sugli altopiani occidentali. La Direzione generale della Guardia nazionale ha annunciato la riapertura di alcune strade in Tunisia, precedentemente chiuse a causa delle recenti piogge. Tuttavia, permangono alcune limitazioni sulla strada asfaltata e non numerata a livello del ponte Al Jinni, delegazione di Tabarka, e del collegamento tra la strada regionale 161 e l’area di Zaqa, a Nefza, nella regione settentrionale a causa dell’aumento del livello dell’acqua sulla valle Wadi al Maleh. La Guardia nazionale rinnova l’invito agli automobilisti alla massima prudenza.

Il Ministero dell’Agricoltura, da parte sua, ha invitato gli agricoltori a mettere in sicurezza il bestiame e le attrezzature agricole, evitando zone a rischio allagamenti. Ai marinai è stato raccomandato di non uscire in mare fino a miglioramento delle condizioni meteo. Tutti i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

