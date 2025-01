Maltempo USA: 3 morti nel Midwest, disagi nei trasporti e centinaia di migliaia senza corrente

MeteoWeb

Disagi nei trasporti e scuole chiuse in diverse parti degli Stati Uniti per la forte ondata di neve, ghiaccio e vento che sta colpendo gli Stati del centro e del sud del Paese, fino alla costa est. Secondo la piattaforma di monitoraggio FlightAware, lunedì mattina sono stati cancellati più di 1.400 voli e altri 740 hanno subito ritardi in tutto il Paese. L’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington ha registrato la cancellazione del 46% degli arrivi e del 59% delle partenze. Disagi anche al trasporto ferroviario. Neve e ghiaccio ricoperti hanno le strade principali del Kansas, del Nebraska occidentale e di alcune zone dell’Indiana, dove la Guardia Nazionale dello Stato è stata attivata per aiutare gli automobilisti bloccati. Quasi 300mila utenze sono rimaste senza corrente elettrica nelle prime ore di lunedì in Kentucky, Indiana, Virginia, West Virginia, Illinois e Missouri, secondo il sito web di monitoraggio dei servizi elettrici PowerOutage.us

Queste condizioni meteo sono dovute a un vortice polare, che ha portato il gelo dall’Artico: il vortice polare di aria ultrafredda ruota solitamente intorno al Polo Nord ma quando il vortice sfugge estendendosi più a sud anche Stati Uniti, Europa e Asia sperimentano il suo freddo intenso. Gli studi dimostrano che il rapido riscaldamento dell’Artico è in parte responsabile della crescente frequenza con cui il vortice polare estende la sua morsa gelida. Un forte gelo era previsto anche nel sud degli Usa fino in Florida. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi di tempesta invernale per il Kansas e il Missouri, dove le condizioni di bufera hanno portato raffiche di vento fino a 72 chilometri orari. L’allerta è stata estesa al New Jersey per lunedì e fino alle prime ore di martedì. “Per le località della regione che ricevono le maggiori quantità di neve, potrebbe trattarsi della nevicata più intensa da almeno un decennio”.

Lunedì le scuole resteranno chiuse in molte zone. Distretti di Indiana, Virginia, Kentucky, Missouri e Kansas hanno iniziato ad annunciare cancellazioni delle lezioni domenica. Le scuole pubbliche della contea di Jefferson, nel Kentucky, hanno cancellato le lezioni, le attività extracurriculari e l’atletica per i suoi quasi 100mila studenti. E le lezioni sono state cancellate anche in Maryland, dove il governatore Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza domenica e ha annunciato che il governo statale resterà chiuso lunedì.

Maltempo Usa, 3 morti nel Midwest

L’America è nella morsa del gelo. Una forte ondata di neve, ghiaccio e vento ha colpito parte del paese dal Midwest fino alla costa orientale, e il bilancio è già di tre morti secondo i media Usa, due in Kansas e uno in Missouri. Secondo poweroutage.us, inoltre, oltre 350.000 utenti erano già senza corrente elettrica nelle prime ore di questa mattina in diversi stati (Texas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, West Virginia, Virginia).

