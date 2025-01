Tempesta paralizza il cuore degli USA, “è la nevicata più intensa dell’ultimo decennio”

MeteoWeb

Una potente tempesta ha messo in ginocchio il cuore degli USA, portando neve, ghiaccio, venti forti e temperature in picchiata che hanno generato condizioni estremamente pericolose. Alcune aree si sono trovate di fronte alla possibilità di affrontare “la nevicata più intensa dell’ultimo decennio”. Le previsioni indicano che il maltempo si estenderà verso Est nei prossimi giorni, con impatti significativi anche sugli Stati del Medio-Atlantico.

Il cuore della tempesta: Kansas e Missouri

Le condizioni di bufera sono state segnalate in Kansas e Missouri, dove il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per tempesta invernale. Raffiche di vento fino a 72 km/h hanno accompagnato accumuli di neve che hanno superato i 25 cm in alcune zone. “Per alcune località, questa potrebbe essere la nevicata più abbondante da almeno un decennio”, hanno dichiarato i meteorologi.

In Missouri, le strade sono diventate impraticabili, con oltre 600 automobilisti rimasti bloccati. La Guardia Nazionale dell’Indiana è stata attivata per soccorrere i conducenti in difficoltà, mentre la polizia stradale ha esortato i cittadini a rimanere a casa: “Nevica così tanto che, in mezz’ora, le strade appena pulite tornano completamente coperte”, ha spiegato il sergente Todd Ringle.

Caos trasporti

Il maltempo ha avuto effetti pesanti sui trasporti, con centinaia di incidenti stradali segnalati in Kansas, Kentucky, Indiana e Virginia. In Kentucky, un agente della polizia stradale è stato coinvolto in un incidente sull’Interstate 65, fortunatamente riportando solo ferite lievi.

Anche il traffico aereo e ferroviario è stato duramente colpito: quasi 200 voli sono stati cancellati a St. Louis, mentre Amtrak ha sospeso diversi collegamenti tra Chicago, New York e St. Louis.

Freddo polare e disagi

La tempesta ha portato temperature insolitamente rigide, con valori da 7 a 14°C sotto la media stagionale. A Chicago le temperature hanno toccato i -7°C, mentre a Minneapolis sono scese fino a -11°C. Il vortice polare, responsabile di questo gelo, ha allungato i suoi tentacoli fino al Sud/Est del paese, con gelate previste persino in Florida.

A complicare ulteriormente la situazione, forti venti hanno abbattuto alberi negli Stati del Sud, mentre avvisi per tornado sono stati emessi in Arkansas, Louisiana e Mississippi.

Scuole chiuse

Molti distretti scolastici negli stati colpiti, tra cui Indiana, Kentucky e Virginia, hanno annunciato la chiusura delle scuole per lunedì. A Louisville, Kentucky, la neve ha raggiunto i 19,5 cm, battendo un record che resisteva dal 1910.

Le autorità locali continuano a chiedere ai cittadini di rimanere al sicuro nelle proprie case. Andy Beshear, governatore del Kentucky, ha dichiarato lo stato di emergenza: “Abbiamo visto troppi incidenti evitabili. Restate a casa e proteggete voi stessi e le vostre famiglie”.

Le previsioni meteo

La tempesta si sposterà verso l’Ohio Valley e gli Stati del Medio-Atlantico, dove sono attesi accumuli di neve tra i 20 e i 30 cm. Le temperature rigide e il rischio gelate persisteranno per diversi giorni, rendendo il ritorno alla normalità un processo lento e complesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.