Maltempo USA, tempesta invernale in Louisiana: storica nevicata a New Orleans | FOTO e VIDEO

Una tempesta invernale è arrivata sulla Louisiana meridionale e la neve sta ricoprendo New Orleans, Baton Rouge e Lafayette. La neve si stava già accumulando al suolo alle 4 del mattino a Baton Rouge e Lafayette. Lafayette e Lake Charles sono sotto una rara allerta per bufera di neve per tutta la giornata di oggi. La neve ha iniziato a cadere sulla costa settentrionale intorno alle 6 del mattino e il quartiere francese di New Orleans è stato imbiancato entro le 7 del mattino. La nevicata di oggi ha portato alla chiusura di strade e scuole e alle richieste da parte delle autorità della città di rimanere a casa.

Sono previste forti nevicate per tutto il giorno, con il picco previsto tra le 11:00 e le 18:00. Sono probabili raffiche di vento di 40-50km/h nelle aree a sud dell’Interstate 10. Il NWS ha affermato che Baton Rouge e Lafayette riceveranno 13-18cm di neve. L’area metropolitana di New Orleans potrebbe ricevere 10-15cm, come a Slidell, Covington, Metairie e Kenner. In alcune aree sono possibili isolati casi di neve per accumuli di 33cm.

Scuole chiuse

Le scuole pubbliche e private, i college e le università di New Orleans, Baton Rouge e Acadiana sono chiusi oggi per maltempo. Molti hanno già annullato le lezioni anche per domani, mercoledì 22 gennaio.

Strade pericolose

Neve e ghiaccio renderanno pericolosa la guida e alcune strade e ponti potrebbero persino essere impraticabili per periodi di tempo. Il Governatore Jeff Landry ha esortato i residenti a stare al sicuro e a proteggere tubi, piante e animali domestici.

La neve imbianca New Orleans

