Maltempo Veneto: dal Governo 2 milioni per lo stato di emergenza

MeteoWeb

“Il 2024 è stato certamente un anno complicato per il maltempo: il territorio Veneto ha subito danni rilevati, in parte mitigati dalle opere di difesa. Abbiamo più volte dovuto richiedere lo stato di emergenza e lo stato di calamità. Oggi ringrazio il Governo, la Presidente Giorgia Meloni e il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, per il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che il 23 e 24 settembre dello scorso anno colpì Colli Berici, Colli Euganei e Monti Lessini. Sono zone dove nell’occasione si sono registrati evidenti diffusi smottamenti e frane. Motivo che ci ha indotto a inviare a fine dicembre la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza a livello nazionale, quantificando danni per svariati milioni di euro. Con il Provvedimento del Consiglio dei Ministri arriva una prima, importante, risposta. Fondamentale ora continuare a lavorare per proseguire un riconoscimento complessivo dei danni, anche per la componente privata che ha subito importanti conseguenze dall’ondata straordinaria di maltempo”: così il Presidente Luca Zaia commenta la notizia secondo cui il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato ieri sera: la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto e Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona. Per far fronte alle esigenze più immediate sono stati stanziati 2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

La Protezione Civile nazionale lo scorso autunno aveva provveduto ad un sopralluogo delle zone maggiormente colpite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.