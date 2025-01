Maltempo, forte vento a Bologna: aerei dirottati e danni

MeteoWeb

A causa delle forti raffiche di vento a Bologna, tre aerei in arrivo all’aeroporto Marconi sono stati dirottati. Si tratta di un Emirates da Dubai, atterrato a Malpensa che sarà fatto ripartire per Bologna quando le condizioni lo consentiranno, un Ryanair da Cagliari e un Pegasus da Istanbul. Il vento ha provocato anche disagi in città con rami e parti di cantieri in centro storico che sono finiti in strada, creando problemi a pedoni, ciclisti e automobilisti. Si segnalano anche auto con parabrezza danneggiato da oggetti volanti.

La città di Bologna affronta anche diversi disagi alla circolazione di auto e mezzi pubblici: in particolare, due grossi alberi sono stati abbattuti dal vento in via Franco Bolognese e in via Zanardi, provocando un forte spavento tra gli automobilisti presenti e rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia stradale. Già dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio vengono segnalati malfunzionamenti ai semafori e cavi pericolanti lungo la rete filoviaria.

A Pianoro, il soffitto di una scuola media è stato scoperchiato a causa delle forti raffiche: nelle prime ore del pomeriggio il vento ha aperto un varco nel tetto, trascinando il rivestimento nel giardino della struttura. Per fortuna, le persone presenti all’interno dello stabile non hanno riportato danni, mentre la scuola è stata chiusa al pubblico e i dipendenti sono stati fatti evacuare.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, considerata l’allerta rossa per vento nel capoluogo, ha firmato l’ordinanza che vieta immediatamente da oggi e fino a cessata emergenza, di rimanere nei parchi e nei giardini cittadini e collinari. “Sono vietate le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature – si legge nella nota -. È fatto obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie e non autorizzate presenti all’interno dei parchi e dei giardini per evitare ulteriori pericoli. Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie. Il divieto di permanenza rimane valido fino al permanere delle situazioni di criticità”. Il Comune ha invitato le scuole a non uscire nei giardini con gli alunni e le alunne, evitare attività all’aperto e a non sostare e passare sotto alberi e vicino a tensostrutture o analoghi manufatti.

Il Comune, oltre a invitare, sui suoi canali social, i cittadini alla massima prudenza e precauzione, chiede di “mettersi in auto solo in caso di necessità visto le numerose cadute di alberi anche sulle strade”. Il vento forte, oggetto di una allerta rossa disposta dall’Arpae e dalla Protezione Civile, “ha girato i pali di alcune lanterne semaforiche – spiega ancora l’Amministrazione Comunale felsinea – su cui al momento non si riesce ad intervenire perché i cestelli non possono alzarsi in queste condizioni meteo. Gli impianti coinvolti sono stati messi in lampeggio“, conclude.

