Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna, fissato un webinar di presentazione

Il 20 gennaio 2025 alle ore 18.00 si terrà un webinar dedicato alla presentazione del Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna, organizzato dal polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante il webinar verranno illustrate tutte le caratteristiche del Master, un percorso formativo unico pensato per:

Formare progettisti specializzati nello sviluppo sostenibile delle aree montane;

Offrire flessibilità grazie alla possibilità di seguire oltre il 70% delle lezioni in modalità e-learning;

Fornire supporto economico con 13 borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione.

I dettagli sul master

Il Master prevede un totale di 1.500 ore (60 CFU), con 506 ore di lezione e attività laboratoriali e 400 ore di tirocinio formativo presso enti territoriali. “È un’opportunità imperdibile per acquisire competenze nella progettazione e gestione di progetti nazionali e internazionali, rispondendo alle specifiche esigenze delle aree montane”, si legge nel comunicato.

