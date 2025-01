Mercedes-Benz e Google Cloud, nuove funzionalità per i proprietari: i dettagli sulla partnership strategica

MeteoWeb

Mercedes-Benz e Google Cloud hanno annunciato oggi l’ampliamento della loro partnership strategica per introdurre nuove funzionalità di conversazione con l’assistente virtuale MBUX, grazie al nuovo Automotive AI Agent di Google Cloud. I proprietari di Mercedes potranno attingere dalla piattaforma Google informazioni fresche e concrete su 250 milioni di luoghi in tutto il mondo, la mappa in questo caso viene aggiornata quasi in tempo reale con oltre 100 milioni di aggiornamenti al giorno.

“In Mercedes-Benz cerchiamo di offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale eccezionale. La nostra partnership con Google Cloud migliorerà ulteriormente la navigazione in auto, combinando sofisticati dati di localizzazione con l’intelligenza artificiale generativa. Con il lancio della nuova CLA, la nostra navigazione di nuova generazione consentirà a guidatore e passeggeri di utilizzare i comandi vocali per ottenere informazioni complete e personalizzate in pochi secondi” ha dichiarato Ola Källenius, CEO del Gruppo Mercedes-Benz AG.

Le reazioni

“Mercedes-Benz è nota per offrire un’esperienza di guida straordinaria e la nostra partnership porterà innovazioni all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale per rendere queste esperienze ancora migliori. Il nostro nuovo Automotive AI Agent aiuterà i conducenti a navigare e a effettuare ricerche con gli assistenti di bordo, in modo che le interazioni siano più naturali e utili. Questo è solo l’inizio di come le capacità agenziali possono trasformare l’industria automobilistica e sono entusiasta di vedere la nostra partnership portare avanti i progressi”, Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet.

La nuova funzione di ricerca e navigazione Point-of-Interest potenziata dall’intelligenza artificiale arriverà sulla nuova Mercedes-Benz CLA nel corso di quest’anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.