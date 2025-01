Meteo Abruzzo: dal sole al gelo, neve a quote basse nel weekend

MeteoWeb

Sull’Abruzzo, l’alta pressione sta consolidando la sua presenza, favorendo ampi rasserenamenti dopo il transito di una veloce perturbazione che nella giornata odierna porterà nuvolosità diffusa e qualche occasionale piovasco. Le condizioni meteorologiche rimarranno variabili nella giornata di venerdì, ma le precipitazioni saranno scarse o del tutto assenti, mantenendo un clima complessivamente tranquillo.

A partire da sabato, però, si profila un deciso cambiamento. L’arrivo di aria fredda di origine artica attraverso la porta adriatica determinerà un peggioramento rapido, con rovesci sparsi e un calo significativo delle temperature. Questo abbassamento termico si accentuerà tra domenica 12 e lunedì 13, quando non si esclude la possibilità di deboli nevicate a quote di bassa collina, rendendo il paesaggio più invernale.

Il cambiamento sarà accompagnato da un sensibile rinforzo dei venti di grecale, con raffiche che potrebbero superare i 60-70 km/h, amplificando la percezione del freddo.

