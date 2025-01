Meteo Abruzzo, Dicembre 2024: secondo il Cetemps, temperature stabili e piogge sopra la media

MeteoWeb

Secondo i puntuali dati del CETEMPS, il Centro di Eccellenza in Telerilevamento E Modellistica Previsionale di eventi Severi, Dicembre 2024 ha rappresentato un mese meteorologicamente interessante per la regione Abruzzo, con condizioni sostanzialmente in linea con i valori climatici di riferimento 1991-2020 per quanto riguarda le temperature medie e un lieve surplus pluviometrico del 7%. Il mese è stato caratterizzato dall’influenza di un flusso prevalente di aria fredda e secca proveniente dall’Europa orientale, favorito dalla persistenza di un campo di alta pressione sul Nord Atlantico, configurazione che ha inciso significativamente sulle condizioni atmosferiche regionali.

La temperatura media del mese ha registrato un’anomalia di +0,15°C rispetto alla norma. Questo dato è il risultato di un bilanciamento tra temperature massime giornaliere lievemente superiori alla media (+0,55°C) e temperature minime leggermente inferiori (-0,3°C). La ridotta copertura nuvolosa ha probabilmente accentuato l’escursione termica giornaliera, con giorni relativamente caldi seguiti da notti più fredde rispetto alla norma. Tale dinamica ha contribuito a mantenere le temperature complessive vicine al riferimento climatologico, con un impatto quasi neutro sulla media mensile.

Le precipitazioni, sebbene abbondanti nel complesso, hanno mostrato una distribuzione fortemente variabile sul territorio. Le aree interne dell’Appennino hanno registrato un deficit pluviometrico fino al 30%, mentre la costa chietina ha sperimentato un surplus che ha raggiunto picchi dell’80%. Gran parte degli eventi piovosi si è concentrata nei giorni immediatamente precedenti il Natale, quando un’intensa ondata di maltempo ha portato piogge copiose, nevicate a quote basse fino a 200 metri e venti burrascosi da nord-est, con particolare intensità lungo il versante adriatico e nelle aree montane.

Il mese ha avuto un’evoluzione meteorologica articolata. La prima metà si è svolta sotto condizioni sostanzialmente normali, con temperature stabili e qualche precipitazione episodica concentrata nella prima settimana. Successivamente, un breve periodo di temperature lievemente superiori alla media è stato seguito da un deciso calo termico, coincidente con l’intensificazione del maltempo sopra descritto. Il miglioramento è avvenuto negli ultimi giorni dell’anno, quando il tempo si è stabilizzato con cieli sereni e condizioni più miti.

Dicembre 2024, dunque, si è contraddistinto per una generale stabilità termica, interrotta solo da brevi episodi significativi di maltempo. Questo quadro riflette, ancora una volta, la complessità del clima regionale abruzzese, capace di coniugare condizioni atmosferiche tipiche di una stagione invernale moderata con eventi estremi localizzati, legati a specifiche configurazioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.