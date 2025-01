Meteo Abruzzo: domenica incerta, lunedì più nuvole e qualche pioggia

MeteoWeb

Il fronte perturbato che ieri ha colpito intensamente la Sicilia, con temporali diffusi e di forte intensità, si è spostato verso la Sardegna e il Centro-Sud Italia. Tuttavia, l’attuale passaggio atmosferico si presenta con fenomeni più attenuati, destinati a dissolversi gradualmente entro la serata odierna. Successivamente, la giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili su gran parte della Penisola. In Abruzzo, le previsioni indicano per domenica 19 gennaio una situazione di variabilità atmosferica, con addensamenti localizzati prevalentemente sul settore orientale e lungo la fascia adriatica. Sui versanti occidentali, il cielo si presenterà da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso. Nonostante non siano attese precipitazioni significative, non si esclude la possibilità di isolate pioviggini distribuite in modo irregolare. Le temperature saranno in graduale aumento, mentre i venti soffieranno a regime di brezza.

Lunedì 20 gennaio si prevede un’ulteriore giornata segnata dalla variabilità, con una copertura nuvolosa diffusa su tutto il territorio regionale. Deboli piogge potrebbero interessare principalmente le province di Chieti e Pescara. Lungo il litorale, il Maestrale tornerà a soffiare con intensità moderata o localmente forte. Le temperature rimarranno stabili, senza variazioni significative.

Martedì 21 gennaio inizierà con condizioni meteorologiche più serene, grazie a schiarite nelle ore del mattino. Tuttavia, la nuvolosità tornerà ad aumentare progressivamente nel corso del pomeriggio e della serata, mantenendo uno scenario instabile.

Il miglioramento generale previsto non esclude episodi di instabilità residua, sottolineando la persistenza di un quadro meteorologico dinamico e in continua evoluzione.

