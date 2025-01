Meteo Abruzzo: venti burrascosi e rovesci sparsi, poi torna il sereno

MeteoWeb

Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia, con un fronte freddo in progressivo avanzamento dal Mediterraneo occidentale verso le regioni centro-meridionali. Le precipitazioni più intense interesseranno principalmente il Nord, le aree del versante tirrenico e, in misura minore, l’estremo Sud del Paese. In Abruzzo, l’impatto di questa fase meteorologica si manifesta con condizioni di instabilità seguite da un graduale miglioramento.

La giornata di martedì 28 gennaio è iniziata con il passaggio del fronte freddo, portando addensamenti irregolari su gran parte della regione. Si registrano rovesci sparsi, soprattutto nella Marsica, nelle aree al confine tra Lazio e Abruzzo e sul versante aquilano. Sul settore orientale si osservano fenomeni di debole intensità, derivanti da sconfinamenti provenienti dall’entroterra regionale e dalla provincia dell’Aquila. Nel corso del pomeriggio, la situazione è destinata a migliorare rapidamente, con ampi rasserenamenti che si estenderanno fino alla sera. Durante la notte, si prevede un aumento delle velature. I venti burrascosi di provenienza sud-occidentale, accompagnati da raffiche tempestose lungo i crinali appenninici, tenderanno a diminuire gradualmente entro la serata, quando la ventilazione ruoterà da Ponente. Contestualmente, le temperature subiranno un calo rispetto ai valori anomali registrati nei giorni precedenti.

Mercoledì 29 gennaio sarà una giornata all’insegna della variabilità, ma nel complesso asciutta. Si alterneranno nubi alte e stratificate a momenti di ampie schiarite. Durante il pomeriggio, non si esclude la possibilità di qualche pioviggine localizzata nelle aree della Marsica e dell’Alto Sangro. I venti, moderati o localmente forti da Ponente, si manterranno attivi fino al pomeriggio, mentre le temperature torneranno in linea con le medie stagionali.

Giovedì 30 gennaio si prospetta stabile, con cieli prevalentemente sereni tra il mattino e il pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si assisterà a un graduale aumento delle velature, senza particolari effetti sul clima. Le temperature rimarranno stazionarie, consolidando la tregua meteorologica.

Infine, venerdì 31 gennaio vedrà un alternarsi di nubi e schiarite, accompagnato da un nuovo rinforzo dei venti. Tuttavia, non si prevedono variazioni significative nei valori termici, mantenendo un quadro complessivamente stabile sulla regione.

