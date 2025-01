Meteo Abruzzo: venti di Libeccio e Garbino, ma la neve è dietro l’angolo

MeteoWeb

Oggi, mercoledì 8 gennaio, l’Abruzzo godrà di una temporanea fase di stabilità, con condizioni meteorologiche più tranquille dopo le recenti perturbazioni. Tuttavia, una nuova perturbazione, attualmente situata al largo del Golfo di Biscaglia, è attesa attraversare rapidamente il Centro-Sud Italia tra la notte e la giornata di giovedì 9 gennaio. Questo passaggio porterà un aumento della nuvolosità, ma con fenomeni generalmente limitati.

Per giovedì 9 gennaio, il tempo sull’Abruzzo sarà variabile, con annuvolamenti irregolari alle medio-alte quote alternati a schiarite. Nel pomeriggio e in serata, non si escludono locali rovesci nelle aree di confine con il Lazio. I venti saranno in rinforzo da Libeccio, mentre il Garbino si farà sentire sul versante adriatico per gran parte della giornata, influenzando il clima locale.

Guardando alla tendenza per sabato 11 gennaio, la mattinata sarà inizialmente variabile, ma con una possibile fase instabile nel pomeriggio e nella notte. Rovesci sparsi potrebbero interessare diverse zone, mentre i venti tenderanno a intensificarsi dai quadranti settentrionali. Le temperature inizieranno a diminuire nella serata, segnando l’inizio di un calo termico più marcato. In montagna, si prevedono nevicate inizialmente a partire dai 900/1000 metri di quota, con un abbassamento della quota neve durante la notte e il mattino successivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.