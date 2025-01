Meteo Abruzzo: weekend mite e stabile, ma attenzione alle nebbie

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, il quadro meteorologico sull’Italia sarà influenzato da una serie di impulsi freddi e umidi provenienti dal Nord Atlantico, che interesseranno principalmente l’Europa centrale e le regioni settentrionali del nostro Paese. Al contrario, il Sud Italia e l’Abruzzo resteranno sotto l’influenza di correnti meridionali, più miti, con condizioni generalmente stabili e precipitazioni assenti o comunque molto limitate almeno per i prossimi 4-5 giorni.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, il fine settimana sarà caratterizzato da una stabilità atmosferica diffusa, sebbene con alcune variazioni locali. La giornata di venerdì si apre con annuvolamenti sparsi su gran parte della regione, accompagnati dalla formazione di banchi di nebbia lungo le coste e nelle aree pedecollinari che si affacciano sull’Adriatico. Nel pomeriggio-sera sono attese schiarite, ma le foschie e le nebbie potrebbero tornare a manifestarsi nuovamente durante la notte, soprattutto sul versante adriatico. Le temperature si manterranno stabili, con venti deboli che seguiranno un regime di brezza.

Sabato proseguirà sulla stessa linea, con condizioni di tempo stabile e cielo prevalentemente poco nuvoloso nelle prime ore della giornata. Le nebbie saranno ancora presenti al mattino sul settore orientale e nelle valli interne dell’aquilano, per poi lasciare spazio a velature più diffuse a partire dal pomeriggio-sera. Anche in questo caso, le temperature non mostreranno variazioni significative.

Domenica si confermerà una giornata stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità. Il cielo sarà prevalentemente coperto su tutta la regione, senza che ciò comporti però variazioni di rilievo nelle condizioni termiche. Infine, lunedì sarà inizialmente caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, ma con un aumento della copertura nuvolosa previsto a partire dalle ore serali, preludio a possibili cambiamenti futuri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

