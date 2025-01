Meteo Basilicata: neve e aria fredda dai Balcani, la regione stretta nella morsa del gelo

MeteoWeb

La Basilicata è attualmente interessata da nevicate che coinvolgono aree a partire dalle quote collinari, mentre le temperature, nonostante il momento centrale della giornata, rimangono pressoché stabili. La colonnina di mercurio, in molte zone, segna valori prossimi o inferiori allo zero, consentendo al manto nevoso di continuare a crescere, seppur lentamente. Con l’arrivo delle ore serali, si prevede un ulteriore calo termico causato dall’afflusso costante di aria fredda proveniente dai Balcani. Questo flusso alimenta il vortice depressionario attualmente responsabile delle precipitazioni che stanno interessando la regione. Di conseguenza, dal tardo pomeriggio si assisterà a un abbassamento della quota neve, che potrebbe raggiungere anche le basse colline, accompagnato da un aumento degli accumuli e dal rischio di formazione di ghiaccio sulle strade.

Le condizioni atmosferiche rimarranno pressoché invariate nella giornata di domani, lunedì 13 gennaio. La neve al suolo, favorita dalle temperature rigide e dalla persistente affluenza di aria fredda dall’Europa orientale, potrebbe restare per diversi giorni, regalando paesaggi suggestivi ma rendendo necessaria la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto lungo la viabilità collinare e montana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

