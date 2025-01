Maltempo Basilicata, grande nevicata in corso: a Potenza già 20cm, FOTO e VIDEO raccontano una fiaba!

MeteoWeb

Una grande nevicata sta interessando Potenza e, in generale, la Basilicata. Nella città capoluogo, 65 mila abitanti arroccati a 820 metri di altitudine sul livello del mare, sono già caduti 20cm di neve e sta continuando a nevicare con grande intensità. La nevicata si intensificherà ulteriormente nel corso della giornata con temperature in picchiata e precipitazioni in intensificazione. A dura prova il sistema viario cittadino: poco fa un albero è caduto su un automobile in viale Marconi, poco sopra la Questura.

Entro domani è atteso mezzo metro di neve fresca a Potenza. Impensabile che stasera alle 19:30 si possa giocare il big match della 22ª giornata di serie C – girone C – tra il Potenza, appunto, quarto in classifica, e la capolista Benevento: verrà rinviata a data da destinarsi. E domani rimarranno chiuse anche le scuole: una chiusura che con ogni probabilità si prolungherà per gran parte della settimana in quanto continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni.

Disagi si registrano sulla rete viaria a Potenza e per questa ragione le attività didattiche dell’Università degli studi della Basilicata saranno sospese domani nei plessi di Macchia Romana e del Polo del Francioso.

La Provincia di Potenza ha attivato il piano neve per garantire sicurezza e rendere le strade transitabili. I mezzi spartineve e spargisale sono operativi in tutto il territorio, assicurando la pulizia e la manutenzione delle arterie principali e secondarie. Il piano neve prevede l’impiego di un numero significativo di mezzi attualmente impegnati nella distribuzione di sale e nella rimozione degli accumuli dalle strade. Inoltre dalle prime ore di questa mattina Anas sta intervenendo con personale e mezzi spargisale e spazzaneve sul raccordo dell’A2 Sicignano – Potenza e sulle strade statali 658 Potenza – Melfi e 598 Fondo Valle d’Agri. Il traffico è regolare, con alcuni rallentamenti sulle arterie interessate dalle nevicate ma non si registrano particolari disagi.

Maltempo Basilicata, la grande nevicata in corso a Potenza

La straordinaria bellezza di Castelmezzano sotto la nevicata di oggi

Situazione critica anche a Vietri di Potenza

Il sindaco avv. Christian Giordano comunica che – sin dalla nottata – i mezzi spartineve e spargisale in servizio per il Comune di Vietri di Potenza, rientranti nel Piano Neve predisposto dall’Ente, sono in servizio su tutte le arterie comunali interessate dalla neve. In particolare, i mezzi stanno operando da diverse ore nelle zone alte del territorio. I mezzi sono intervenuti per liberare strade e accessi alle abitazioni invase dalla neve. Non si registrano al momento disagi su tutte le arterie comunali. Si consiglia comunque a tutti massima attenzione sulle strade.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.