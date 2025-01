Vortice ciclonico in azione, la neve abbraccia il Sud Italia: risveglio fiabesco in Campania e Basilicata | FOTO

MeteoWeb

Nelle ultime ore, una perturbazione atlantica giunta nel Mediterraneo sta determinando un deciso peggioramento del tempo su gran parte del Centro/Sud. Il suo incontro con un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani favorisce la formazione di un vortice ciclonico sul Tirreno, che si sposterà entro oggi verso lo Ionio. Sono attese intense precipitazioni, con piogge battenti e rovesci anche temporaleschi, specialmente sul medio Adriatico, Isole Maggiori e Sud Italia.

Le nevicate sono in atto e sono in arrivo, con accumuli significativi attesi sui rilievi appenninici, con i fiocchi scenderanno fino a 200-300 metri su Marche, Abruzzo e Molise, mentre al Sud si attende neve intorno ai 400-600 metri. In Calabria la nevicata interesserà i monti della Sila, delle Serre Vibonesi e del Pollino, portando anche accumuli significativi.

Anche la Campania e la Basilicata stanno vivendo una giornata invernale. In Campania le nevicate interessano i settori interni montuosi oltre i 600 metri. Si segnalano oltre 30 cm di neve al Santuario di Montevergine e quasi mezzo metro sui monti a quote oltre i 1400 metri. Nevica anche sul Vesuvio.

Forti precipitazioni nevose si stanno verificando sui territori degli Alburni, della Valle del Tanagro e del Vallo di Diano, a Sud di Salerno. La neve sta cadendo copiosa già dalle prime ore del mattino non soltanto nelle zone montane, ma anche nelle aree collinari a bassa quota. Situazioni più critiche si registrano a Caggiano, a Montesano sulla Marcellana e in altri comuni limitrofi. A causa della nevicata abbondante, sono segnalati rallentamenti e difficoltà nel traffico, con numerosi automobilisti bloccati a causa dell’accumulo di neve su strade secondarie.

“Chiedo a tutti – ha affermato il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi – di prestare attenzione e di uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di particolare urgenza. È molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla neve, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo“.

Forti raffiche di vento stanno sferzando Salerno. Rami spezzati e alberi caduti in diverse aree della provincia salernitana stanno provocando disagi. La Protezione civile di Eboli segnala la chiusura della SP317 per l’esondazione del fiume Calore, mentre la Protezione civile di Buccino invita a prestare attenzione sulla provinciale 10B (al km 24+500) in direzione San Gregorio Magno per frana.

Nevica anche a bassa quota in provincia di Benevento, dove da ieri sera si è registrato un brusco abbassamento delle temperature e forti raffiche di vento. Le zone più imbiancate sono quelle del Taburno, dell’Alto Sannio e del Fortore dove in qualche comune domani le scuole resteranno chiuse.

Disagi sono segnalati in Basilicata a causa di una intensa nevicata che dalla scorsa notte sta interessando in particolare il potentino e la collina materana. A Potenza città la coltre bianca ha abbondantemente superato i 10 cm. Rallentamenti e difficoltà si registrano sul tratto lucano del raccordo autostradale Potenza Sicignano del Alburni (Salerno), lungo la strada statale Potenza Melfi e sulla fondovalle dell’Agri.

