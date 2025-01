Vesuvio imbiancato, prima neve del 2025 sul vulcano | FOTO

MeteoWeb

La prima neve del 2025 ha imbiancato il Vesuvio, regalando ai napoletani una scenografica cartolina mattutina. Le precipitazioni, che da ieri stanno interessando Napoli e la sua provincia, insieme al calo delle temperature, hanno sorpreso piacevolmente. Con il diradarsi delle nubi che avvolgevano il vulcano fin dalle prime ore del giorno, è emerso un ampio strato di neve che ha ricoperto non solo la cima del Vesuvio, ma anche gran parte dei pendii. Le temperature, infatti, sono scese di 6-7°C rispetto a ieri, mentre a livello del mare persistono piogge, a tratti intense, accompagnate da raffiche di vento gelido.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.