Neve, vento forte e allagamenti nel Salernitano: esondato il fiume Calore | FOTO

Una copiosa nevicata ha interessato, dalla scorsa notte, l’entroterra della provincia di Salerno, con particolare intensità nel Vallo di Diano, negli Alburni e nella valle del Tanagro. Tra i comuni più colpiti si segnalano Caggiano e Montesano sulla Marcellana, dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale per contenere i disagi.

“Chiedo a tutti – ha affermato il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi – di prestare attenzione e di uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di particolare urgenza. È molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla neve, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo“.

Nel frattempo, violente raffiche di vento stanno flagellando la città di Salerno, causando la caduta di rami e alberi in diverse zone della provincia, con conseguenti difficoltà alla viabilità. La Protezione Civile di Eboli ha disposto la chiusura della SP317 a causa dell’esondazione del fiume Calore, mentre la Protezione Civile di Buccino invita alla massima prudenza lungo la provinciale 10B, in direzione San Gregorio Magno, a causa di una frana al km 24+500.

Dalle ore 10:25 sulla linea Alta Velocità Battipaglia – Paola, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Sapri e Maratea per danni dovuti al maltempo che sta interessando la zona. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

