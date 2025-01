Meteo Calabria: giornate miti con qualche pioggia sulle aree tirreniche

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, la Calabria sarà interessata da un’evoluzione meteorologica caratterizzata inizialmente dal passaggio di una perturbazione atlantica. Questo sistema, con il suo minimo di pressione localizzato sull’Europa centrale, influenzerà solo marginalmente il Centro-Sud Italia. La regione vedrà un aumento della nuvolosità, ma le piogge saranno generalmente scarse e limitate.

Durante la giornata odierna, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio calabrese fino al primo pomeriggio, fatta eccezione per alcune nubi sul versante tirrenico del Cosentino, dove non si esclude qualche debole piovasco, specialmente nelle zone dell’alto Tirreno in prossimità del confine con la Basilicata. Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo incremento della nuvolosità che, partendo dal Tirreno, si estenderà gradualmente al resto della regione. In serata, saranno possibili isolate e debolissime precipitazioni.

Le temperature minime sono attese in leggero calo rispetto alla notte precedente, mentre le massime subiranno un moderato rialzo, specialmente sulle aree tirreniche e interne.

Per la giornata di venerdì 10 gennaio, la situazione rimarrà influenzata da correnti occidentali, con nubi sparse che continueranno a interessare il versante tirrenico e le aree interne. In queste zone, non si esclude la possibilità di deboli e isolati piovaschi, in particolare lungo i litorali tirrenici del Cosentino, nella Catena Costiera, e nelle aree del Catanzarese, Vibonese e Reggino tirrenico. Sulle aree ioniche, invece, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

