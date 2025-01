Meteo Calabria: neve in montagna e piogge sparse, ma l’inverno si addolcisce

MeteoWeb

Le recenti piogge abbondanti portate dalla tempesta Gabri hanno contribuito a mitigare, seppur parzialmente, la grave siccità che colpisce le aree ioniche della Calabria. Tuttavia, queste precipitazioni hanno anche causato lo scioglimento di gran parte della neve presente sotto i 1400-1500 metri di quota su Pollino e Sila, lasciando intatte le aree montane dell’Aspromonte. Questo fenomeno ha avuto un impatto significativo sulla stagione sciistica, compromettendola ulteriormente. La situazione meteorologica è destinata a cambiare già dal pomeriggio di domenica 19 gennaio, quando la tempesta Gabri inizierà a dissiparsi. Tuttavia, una residua circolazione meridionale manterrà un cielo nuvoloso sulle aree ioniche del Catanzarese, delle Serre Vibonesi, del Crotonese e del Cosentino Ionico nella giornata di lunedì 20 gennaio, con possibilità di piogge sparse. Nelle altre zone della regione si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, senza fenomeni di rilievo.

Un ulteriore cambiamento è atteso per martedì 21 gennaio, con l’arrivo di una circolazione occidentale che porterà nuvolosità irregolare, concentrata soprattutto sulle aree tirreniche e interne. In queste zone sono previste piogge intermittenti, accompagnate da nevicate oltre i 1400-1600 metri sul Pollino e sulla Sila. Le aree ioniche godranno invece di condizioni più stabili, con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi e un aumento delle temperature massime. Le temperature minime, al contrario, subiranno un leggero calo, rendendo la notte tra lunedì e martedì più fredda.

Da mercoledì, la circolazione occidentale si indebolirà ulteriormente, trasformandosi in un flusso molto più mite e stabile. Le condizioni atmosferiche miglioreranno in tutta la regione, con assenza di piogge e un aumento sensibile delle temperature, che segneranno un ritorno a valori più elevati rispetto ai giorni precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

