Meteo Calabria: breve pausa dal maltempo, ma piogge intense in arrivo

MeteoWeb

La Calabria sta vivendo una fase meteorologica interlocutoria, caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni climatiche, pur in un contesto di temperature rigide tipiche dell’inverno. Non si registrano fenomeni di freddo eccezionale, ma il clima si mantiene decisamente stagionale. Nonostante questo miglioramento, la regione continua a essere interessata da nuvolosità diffusa, alternata a momenti di schiarite, con precipitazioni sporadiche e di lieve intensità. Tra mercoledì notte e le prime ore di giovedì mattina, un sistema nuvoloso in transito potrebbe portare deboli precipitazioni sulle aree tirreniche, interne e sul Cosentino. Nelle zone montuose del Pollino e della Sila, al di sopra degli 800-900 metri, potrebbero cadere lievi nevicate, mentre in altre aree montane le nevicate si limiteranno a quote superiori. Durante il giorno, si prevede una nuvolosità variabile ma priva di fenomeni significativi. Tuttavia, in serata è atteso un nuovo incremento della copertura nuvolosa, con possibili piogge che potrebbero interessare inizialmente le aree ioniche.

Per quanto riguarda i venti, giovedì si manterrà una certa ventilazione da nord e nord-est, che interesserà soprattutto i litorali tirrenici del Cosentino, il Crotonese e le coste ioniche meridionali. Sebbene la loro intensità sarà inferiore rispetto a quella osservata nei giorni precedenti, i venti contribuiranno a mantenere il Mar Ionio agitato o molto mosso.

A partire da venerdì, un’area di bassa pressione in formazione sulla Tunisia causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla regione. Si prevedono precipitazioni diffuse, localmente abbondanti, che interesseranno in particolare le aree ioniche e le zone interne. Queste piogge, diversamente da quelle precedenti, saranno prevalenti anche in montagna, con neve limitata a quote più elevate rispetto ai giorni precedenti. La situazione potrebbe evolvere ulteriormente, e gli sviluppi saranno oggetto di aggiornamenti nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.