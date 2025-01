Meteo Calabria: maltempo persistente con piogge, neve e venti forti

MeteoWeb

La Calabria continua a essere interessata da condizioni meteorologiche instabili, causate da una bassa pressione posizionata sul Mar Ionio, a sud della regione. Questo sistema, responsabile del maltempo degli ultimi giorni, convoglia masse di aria fredda dai quadranti nord-orientali, mantenendo attiva una fase perturbata che potrebbe protrarsi almeno fino a martedì o mercoledì. Nel corso del pomeriggio e della serata, è previsto un peggioramento delle condizioni sul Cosentino ionico, le zone interne e il Crotonese, con piogge diffuse e nevicate che interesseranno il Pollino al di sopra degli 800 metri di altitudine e la Sila oltre i 1000-1100 metri.

Per martedì 14 gennaio, lo scenario meteorologico presenta ancora qualche margine di incertezza, ma è probabile un lieve allontanamento della depressione verso sud e un suo parziale indebolimento. Nonostante ciò, il maltempo continuerà a interessare diverse aree della regione. Sono attese precipitazioni sul basso Cosentino ionico, il Crotonese e il Catanzarese ionico, oltre che sul Vibonese e il Reggino, in particolare nelle zone interne e lungo i versanti ionici. Le nevicate si manterranno probabili sulla Sila oltre gli 800 metri e su Serre e Aspromonte a partire dai 1100-1300 metri.

I venti soffieranno intensi dai quadranti nord e nord-est, con raffiche di burrasca che renderanno il Mar Ionio molto mosso o agitato, mentre il Tirreno presenterà condizioni di mare mosso sottocosta e molto mosso al largo.

