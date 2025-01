Meteo Calabria: alta pressione in crisi, weekend con pioggia e neve

MeteoWeb

La Calabria si appresta a vivere un inizio di gennaio dominato dall’alta pressione, che manterrà il cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nella giornata di giovedì 2 gennaio. Solo alcune nubi basse faranno la loro comparsa lungo i litorali tirrenici del Cosentino e del basso Crotonese, mentre nel pomeriggio modesti addensamenti interesseranno le aree montuose delle Serre e dell’Aspromonte. Le temperature rimarranno stazionarie, confermando una situazione di stabilità atmosferica diffusa. Tuttavia, questa fase di calma sarà destinata a interrompersi tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, quando un lungo fronte perturbato, legato a un sistema in transito sul Nord Europa, porterà un marginale ma significativo peggioramento del tempo anche sulla Calabria. Sebbene l’impatto della perturbazione sarà limitato rispetto ad altre aree, i suoi effetti si faranno sentire.

Nella mattinata di venerdì il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche modesto addensamento sulle aree tirreniche del Cosentino. Nel corso del pomeriggio, però, la nuvolosità aumenterà sensibilmente a partire dal nord della regione, anticipando un cambio di scenario. In serata si potranno verificare le prime piogge sulle zone interne e tirreniche del Cosentino, accompagnate da deboli nevicate sulle cime più alte della Sila e del Pollino.

Durante la notte tra venerdì e sabato, i fenomeni tenderanno a estendersi al resto della Calabria, con maggiore intensità sulle aree interne e tirreniche. Questo quadro sarà accompagnato da un calo delle temperature a partire da sabato, quando il clima inizierà a farsi più rigido.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.