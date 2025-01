Meteo Emilia Romagna, niente neve, solo pioggia: si resta al caldo

MeteoWeb

L’inverno continua a farsi attendere sull’Emilia Romagna, con uno scenario meteorologico che, anche nei prossimi 7-8 giorni, non presenterà le caratteristiche tipiche della stagione. A tratti, il freddo potrebbe fare la sua comparsa in pianura, celato dietro le nebbie che manterranno basse le temperature. Tuttavia, al di fuori di queste situazioni localizzate, la mitezza sarà il tratto dominante, soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Le temperature resteranno al di sopra della media stagionale, accompagnate da alcune perturbazioni che porteranno piogge sparse, raggiungendo persino le vette dell’Appennino, dove la neve sarà ancora una grande assente. Una parziale inversione di tendenza potrebbe verificarsi verso la metà della settimana, con un calo termico che riporterà i valori in quota più vicini alle medie climatiche del periodo, ma senza scarti significativi.

Sullo sfondo di questa fase generalmente mite, si intravede un possibile accenno di clima semi-invernale nel weekend del 1° e 2 febbraio. Tuttavia, anche questo episodio sembra destinato a rimanere isolato, senza un seguito consistente. Il quadro generale potrebbe tornare rapidamente a condizioni simili a quelle attuali, caratterizzate da un inverno che, per ora, sembra restare lontano dalle sue manifestazioni più incisive.

