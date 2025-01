Meteo Piemonte: settimana all’insegna del gelo, con temperature in calo e clima asciutto

MeteoWeb

La nuova settimana si apre con un deciso richiamo di aria fredda di origine artica che investirà il Piemonte, portando condizioni pienamente invernali, soprattutto sul fronte termico. Questo afflusso gelido è favorito da una circolazione depressionaria attiva sul Sud Italia, dove si registra una severa ondata di maltempo con abbondanti nevicate sull’Appennino fino a quote collinari. In Piemonte, l’effetto sarà un ulteriore abbassamento delle temperature tra lunedì e martedì, accompagnato da venti sostenuti di provenienza settentrionale, in particolare sull’Appennino alessandrino.

Le temperature notturne saranno particolarmente rigide, con valori minimi che scenderanno diffusamente al di sotto dello zero, toccando -3/-5°C nelle aree di pianura e nei fondovalle alpini più stretti. Alcune zone collinari, in particolare nell’Astigiano, potrebbero raggiungere picchi estremi di -8/-10°C, evidenziando il carattere intenso di questa ondata di freddo.

A metà settimana, un leggero rialzo termico interesserà le zone montane, ma sarà di breve durata: un nuovo impulso di aria fredda da est previsto per giovedì riporterà le temperature in calo. Questo fenomeno ridimensionerà le precedenti proiezioni che indicavano un marcato riscaldamento tra il 16 e il 20 gennaio. Nonostante ciò, il clima rimarrà asciutto su tutta la regione almeno fino al prossimo fine settimana, senza precipitazioni di rilievo.

Sul lungo termine, si intravedono segnali di un possibile cambiamento verso l’inizio della terza decade di gennaio, con dinamiche meteorologiche che potrebbero portare novità sul fronte delle precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.