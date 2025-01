Meteo Puglia: caldo anomalo, ma da domenica arriva il freddo

MeteoWeb

Una massa d’aria mite proveniente da sud-ovest sta attualmente interessando la Puglia, portando condizioni climatiche caratterizzate da temperature superiori alla media stagionale. La giornata odierna si presenta con cieli prevalentemente nuvolosi o parzialmente coperti, accompagnati da deboli precipitazioni che interesseranno principalmente il Salento e alcune aree della Puglia centrale. I venti, ancora sostenuti da Libeccio e Scirocco, contribuiranno a mantenere i mari mossi.

Le temperature registrate questa mattina si attestano ovunque su valori superiori ai 12-13°C, con picchi che raggiungono i 15°C in diverse località. Durante il pomeriggio, si prevedono massime comprese tra 16 e 18°C, confermando l’eccezionale mitezza del clima per il periodo.

Per la giornata di domani, non si attendono cambiamenti significativi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con la possibilità di isolati piovaschi limitati al Salento. I venti si indeboliranno, provenendo da ovest-sud-ovest, e i mari risulteranno poco mossi. Le temperature si manterranno ancora miti, con massime stabili intorno ai 16-17°C.

Questo quadro meteorologico dovrebbe rimanere invariato fino a sabato, con condizioni stabili e clima insolitamente mite per la stagione. Tuttavia, a partire da domenica, è previsto l’arrivo di correnti più fredde che porteranno un calo delle temperature, segnando un possibile ritorno a condizioni più in linea con il periodo invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.