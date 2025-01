Meteo Puglia: giornate miti, ma il weekend porta freddo e variabilità

MeteoWeb

L’Italia è attualmente interessata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili e cieli sereni. Tuttavia, sull’Europa centrale si stanno verificando cambiamenti significativi a causa dell’arrivo di una massa di aria fredda, che nei prossimi giorni lambirà anche il territorio pugliese. La giornata odierna si caratterizza per un cielo limpido su tutta la regione, ma con la presenza di nebbie fitte nelle prime ore del mattino, in particolare sul Salento, in Valle d’Itria e sulla Murgia. I venti soffiano prevalentemente da scirocco, contribuendo a mantenere i mari generalmente poco mossi. Le temperature, inizialmente rigide con valori compresi tra 0 e 6 gradi, tenderanno a salire nel corso della giornata, raggiungendo massime comprese tra 13 e 15 gradi.

Un progressivo cambiamento sarà evidente nella giornata di domani. Il cielo diventerà gradualmente più nuvoloso, preludio alle piogge che faranno la loro comparsa verso sera, inizialmente sul nord della Puglia e successivamente nelle aree centrali e sul Salento. I venti saranno moderati, inizialmente di libeccio, per poi ruotare a maestrale nella tarda serata. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai valori odierni.

Durante il fine settimana si assisterà a una ulteriore evoluzione. Sabato mattina saranno ancora possibili residue precipitazioni sul Salento, mentre nel resto della regione il tempo sarà variabile, con venti settentrionali e mari mossi. Le temperature registreranno un calo, rendendo la giornata più fredda rispetto ai giorni precedenti. Domenica, invece, il ritorno del sole sarà accompagnato da venti di maestrale, che contribuiranno a mantenere un clima più fresco ma stabile.

