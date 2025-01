Meteo Puglia: primavera anticipata, ma piogge e freddo sono dietro l’angolo

MeteoWeb

La Puglia si trova attualmente sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione, che sta favorendo un progressivo ampliamento delle condizioni di bel tempo su tutto il territorio. Questo scenario anticiclonico continuerà a garantire stabilità atmosferica e prevalenza di cieli sereni anche nella giornata di lunedì, con temperature che si manterranno su valori tipicamente primaverili. Le massime, infatti, raggiungeranno punte prossime ai 20 °C, rendendo l’atmosfera piacevolmente mite. Nonostante il predominio del sole, non mancheranno episodi di nubi basse o banchi di nebbia, specialmente sul Salento, nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto. Questi fenomeni saranno tuttavia di breve durata e non comprometteranno il quadro generale di stabilità che caratterizza questa fase.

Tuttavia, il dominio dell’alta pressione avrà vita breve. A partire da martedì, si assisterà a un cambiamento rapido e deciso delle condizioni meteorologiche. L’avvicinamento di una perturbazione porterà un aumento della nuvolosità, che preluderà all’arrivo di piogge diffuse tra mercoledì e venerdì. Contestualmente, si verificherà un sensibile calo delle temperature, con un ritorno ai valori tipici del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

