Meteo Puglia: calo termico, temporali, vento e neve in arrivo

MeteoWeb

Una nuova perturbazione interesserà il Centro-Sud Italia nei prossimi giorni, portando un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Puglia. A partire dalla giornata odierna, si assisterà a un cambiamento progressivo del tempo, caratterizzato da un aumento della nuvolosità e da un calo delle temperature. Il vento, inizialmente variabile, tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali verso sera, iniziando dal nord della regione. Nella prima parte della giornata, la nuvolosità sarà irregolare con un basso rischio di piovaschi isolati. Tuttavia, dal pomeriggio, un peggioramento porterà piogge che inizieranno a interessare il tarantino e il brindisino, per poi estendersi al leccese centro-settentrionale.

Domenica 12 gennaio sarà caratterizzata da un ulteriore rinforzo dei venti da nord-nord-est, inizialmente più deboli sul basso Salento, ma in intensificazione nel corso della giornata. Le piogge, più consistenti sul versante adriatico, saranno seguite da un cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti, che localmente potranno risultare moderate.

Lunedì 13 gennaio, la perturbazione raggiungerà il suo picco di intensità. Il tempo sarà instabile, con piogge diffuse che in alcune aree potrebbero essere anche di moderata o forte intensità. Le temperature continueranno a calare, delineando un quadro climatico tipicamente invernale. La ventilazione, prevalentemente da nord-est, accentuerà ulteriormente la sensazione di freddo.

A partire dal 14 gennaio, la pressione atmosferica inizierà a risalire grazie all’espansione di un’ampia struttura anticiclonica sull’Europa continentale. Tuttavia, una circolazione di aria instabile in quota manterrà attivi residui di maltempo sulla regione, seppur in attenuazione. Nei giorni successivi, il tempo mostrerà segni di miglioramento, anche se fino a mercoledì mattina saranno possibili locali piovaschi legati alla persistenza di nubi. Con il progredire della settimana, si prevede un aumento delle schiarite e una graduale stabilizzazione del meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.