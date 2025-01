Meteo Puglia: tra maltempo e schiarite, domenica rischio di acquazzoni

MeteoWeb

Un intenso ciclone sta prendendo forma tra le Isole Maggiori e sarà il principale responsabile del peggioramento delle condizioni meteo che interesseranno la Puglia nel prossimo fine settimana. L’influenza di questa perturbazione si manifesterà già dal pomeriggio di venerdì, con un aumento della copertura nuvolosa accompagnato da piogge diffuse e nevicate a quote superiori ai 1500 metri.

I venti soffieranno moderati da est-nord-est, contribuendo a rendere i mari mossi, mentre le temperature subiranno un lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti, senza però discostarsi troppo dai valori stagionali.

La giornata di sabato 18 sarà caratterizzata da una spiccata instabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e ulteriori precipitazioni sparse. Domenica 19, invece, il quadro meteorologico tenderà a migliorare, con ampie schiarite che si alterneranno a momenti di variabilità. Tuttavia, non si esclude la possibilità di acquazzoni localizzati, a conferma della persistenza di un clima dinamico e in evoluzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

