Meteo Sardegna: dopo il maltempo, l’anticiclone regala sole e stabilità

La Sardegna si appresta a lasciarsi alle spalle la fase perturbata degli ultimi giorni, con un rialzo delle temperature previsto a breve. Nel frattempo, il paesaggio del Gennargentu rimane parzialmente innevato, con accumuli visibili a partire dai 1500 metri di quota, offrendo uno scenario suggestivo tipico della stagione invernale.

Attualmente, una diminuzione della pressione sta favorendo l’afflusso di aria più umida, che porterà a un progressivo aumento della nuvolosità. Già dal pomeriggio, i cieli della regione diventeranno molto nuvolosi, preannunciando una temporanea variabilità atmosferica. Tuttavia, sul Mediterraneo centrale, e dunque sulla Sardegna, è atteso l’arrivo di un modesto rinforzo anticiclonico. Questo contribuirà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con ampie schiarite che si alterneranno al passaggio di innocue nubi alte e stratificate, senza particolari fenomeni associati.

I venti saranno di moderata intensità, contribuendo a mantenere un clima complessivamente gradevole. La combinazione di queste dinamiche atmosferiche regalerà alla Sardegna una tregua dalle instabilità recenti, garantendo una fase di tempo più stabile, anche se intervallata da una certa variabilità tipica del periodo.

