Meteo Sardegna: il ponente soffia forte, atmosfera instabile e calo termico

MeteoWeb

Nelle prossime ore, la Sardegna sarà interessata da un’intensificazione del vento di ponente, che soffierà principalmente nei settori nord-orientali, sud-orientali e lungo i rilievi interni centrali, mentre le pianure ogliastrine rimarranno parzialmente al riparo da questa ventilazione.

Il cielo si presenterà variabile, caratterizzato da una copertura nuvolosa irregolare. Gli addensamenti saranno più evidenti nelle aree interne e occidentali dell’isola, dove si assisterà alla formazione di nubi basse, tipiche di questa configurazione atmosferica.

Dal punto di vista termico, le temperature subiranno un calo nei settori orientali, pur mantenendosi su valori generalmente gradevoli. Nel sud-est dell’isola, i termometri potrebbero ancora raggiungere o superare i 18 gradi, garantendo condizioni climatiche miti per la stagione.

Il vento di ponente continuerà a dominare la scena meteorologica nelle zone già coinvolte, contribuendo a una percezione del clima più dinamica e variabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.