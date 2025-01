Meteo Sardegna, tornano gelo e neve: le previsioni dell’Aeronautica

MeteoWeb

Una vasta area ciclonica perturbata già da sabato determinerà in Sardegna un graduale peggioramento, con un aumento della nuvolosità, piogge, qualche temporale, venti forti e neve sui rilievi oltre i 700 metri nell’interno dell’Isola. Rilevante l’abbassamento delle temperature, in media 8°C in meno. Secondo l’ufficio meteorologico dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu la possibilità di piogge si sposterà dal settentrione la mattina sino ad arrivare nella parte meridionale la sera, “qualche locale temporale e rovescio, brevi schiarite e temporanei miglioramenti“. Nella notte tra domenica e lunedì sulla Sardegna è attesa la neve al di sopra dei 700 metri nel Gennargentu e Limbara: “Le nevicate ci accompagneranno anche per buona parte di lunedì nella parte centro settentrionale. dove il manto nevoso si presenterà abbastanza alto“, spiegano gli esperti dell’Aeronautica.

Per quanto riguarda il calo termico, nel Campidano si passerà da 18-20°C ad 8°C, mentre nelle zone più interne si arriverà a 4°C mentre in collina e sui rilievi le temperature torneranno a scendere sottozero. Già oggi, l’Isola sarà sferzata da forti raffiche di maestrale che supereranno i 100 km/h nella parte orientale, mentre sabato vireranno dai quadranti sudoccidentali con un’intensità che arriverà a 80km/h.

