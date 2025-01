Sicilia, svolta meteo: dicembre frena 15 mesi di caldo anomalo

MeteoWeb

Dicembre ha portato in Sicilia un brusco cambio di rotta rispetto al lungo periodo di temperature al di sopra della norma climatica, interrompendo una serie di quindici mesi consecutivi caratterizzati da valori medi più elevati rispetto alle medie storiche. Questo mese, influenzato da correnti nordatlantiche e artiche che si sono intensificate soprattutto nella seconda metà, ha riportato sull’isola condizioni climatiche quasi dimenticate, in netto contrasto con i miti inizi d’inverno del 2022 e 2023. Il giorno più freddo dell’intero 2024 è stato registrato proprio durante questo periodo, la vigilia di Natale, a testimonianza della significativa inversione termica.

Secondo i dati del SIAS, la temperatura media regionale di dicembre è stata di 9,9 °C, un valore inferiore di 0,5 °C rispetto alla norma del periodo 2003-2022. Sebbene questa differenza rappresenti un’anomalia moderata, non si avvicina ai picchi estremi di freddo registrati nel dicembre 2017, che rimane il mese di dicembre più freddo degli ultimi vent’anni. L’andamento termico di dicembre è stato influenzato da diverse fasi climatiche. Tra queste, un breve episodio di Scirocco ha portato il 13 dicembre al valore massimo di temperatura giornaliera, 23,5 °C, registrato dalla stazione di Lascari, in provincia di Palermo. Al contrario, la notte del 23 dicembre ha visto le temperature scendere a livelli eccezionalmente bassi, con la stazione di Linguaglossa Etna Nord, in provincia di Catania, che ha segnato -7,0 °C, il valore più basso del mese.

Anche le medie mensili evidenziano l’eterogeneità climatica dell’isola. Pantelleria ha registrato la temperatura media più alta della Sicilia, con 13,7 °C, sottolineando la sua posizione più mite rispetto al resto della regione. Questo dicembre ha dunque rappresentato un momento di riequilibrio termico, seppur temporaneo, in un contesto climatico che negli ultimi anni ha visto prevalere anomalie di segno opposto.

