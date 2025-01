Meteo Sicilia: il caldo anomalo lascia spazio a vento e instabilità

MeteoWeb

La Sicilia si trova attualmente sotto l’influenza di un’area di alta pressione che sta garantendo condizioni di stabilità atmosferica e temperature superiori alla media stagionale. Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a subire un’evoluzione nei prossimi giorni, con l’arrivo di correnti più instabili da ovest che potrebbero portare a un peggioramento del tempo. Le proiezioni dei modelli meteorologici mostrano scenari ancora incerti: alcune previsioni suggeriscono l’ingresso di correnti umide meridionali che alimenterebbero un’area di instabilità più marcata, mentre altre ipotizzano un peggioramento meno organizzato, con fenomeni sporadici e di minore entità.

Lunedì 27 gennaio, le condizioni meteorologiche rimarranno generalmente stabili, con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi a causa del transito di nubi medio-alte. Le temperature massime oscilleranno tra i 19 e i 21°C, con minime comprese tra i 9 e i 14°C, valori che si manterranno ancora al di sopra delle medie stagionali. I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti meridionali, mentre i mari si presenteranno poco mossi.

Un cambiamento più significativo è atteso a partire da martedì 28 gennaio. La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, ma nel corso del pomeriggio si registrerà un aumento della nuvolosità, con la possibilità di precipitazioni localizzate sul settore tirrenico centrale. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti, con massime comprese tra i 19 e i 20°C e minime tra i 9 e i 12°C. I venti, inizialmente deboli e meridionali, tenderanno a ruotare e a rinforzarsi dai quadranti occidentali nel pomeriggio, con un forte maestrale che interesserà il Canale di Sicilia. Di conseguenza, i mari diventeranno generalmente mossi, con un’intensificazione fino a molto mossi nel Canale di Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.