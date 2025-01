Meteo Umbria: dopo il temporale, perturbazione con neve in montagna

MeteoWeb

L’Umbria ha recentemente vissuto un significativo evento meteorologico, con un forte temporale grandinigeno che ha interessato in pieno le città di Perugia e Corciano. Si è trattato di un fenomeno di grande rilievo per il periodo, considerando che siamo a fine gennaio. Le precipitazioni hanno raggiunto cumulate superiori ai 30 mm in diverse aree urbane, accompagnate da un numero eccezionale di fulminazioni. Questo scenario, più tipico della tarda primavera che dell’inverno, ha sorpreso per l’intensità e la rapidità con cui si è sviluppato. Fortunatamente, il tempo è migliorato rapidamente nelle ore successive, riportando condizioni di stabilità.

La situazione meteorologica, tuttavia, non si manterrà a lungo invariata. Dopo una giornata di transizione, prevista per lunedì 27 gennaio, caratterizzata da un aumento della ventilazione, un nuovo peggioramento è all’orizzonte. Da martedì 28 gennaio, infatti, l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero risultare intense. Questo nuovo fronte porterà con sé anche il ritorno della neve sulle montagne umbre, con accumuli previsti a partire da quote intorno ai 1000-1200 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.