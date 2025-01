Meteo Umbria: piogge e calo termico: tregua attesa nel weekend

MeteoWeb

La giornata di mercoledì 22 gennaio è caratterizzata da un calo delle temperature e piogge sparse sull’Umbria, a seguito dell’arrivo di una perturbazione atlantica che ha già interessato il nord-ovest italiano e si sta spostando verso le coste tirreniche. L’avanzare della nuvolosità verso est porterà precipitazioni intermittenti sulla regione. Nonostante l’abbassamento delle temperature registrato dopo la serata serena di ieri e parte della nottata, la quota neve si manterrà sopra i 1.500 metri, senza significativi accumuli a quote inferiori.

Anche la giornata di giovedì sarà influenzata da condizioni di tempo instabile, con possibilità di rovesci sparsi, in particolare nel pomeriggio e in serata. Tuttavia, un miglioramento è previsto nelle giornate di venerdì e sabato, grazie al passaggio di un promontorio di alta pressione che garantirà maggiore stabilità atmosferica. In questo periodo, sarà probabile la formazione di nebbie mattutine, mentre le temperature massime saranno in aumento, soprattutto nelle aree collinari e montuose.

Questa breve parentesi di tempo più stabile sarà però interrotta domenica 26 gennaio, quando una nuova perturbazione atlantica potrebbe riportare le piogge sull’Umbria, segnando l’inizio di una nuova fase meteorologica instabile.

