Meteo Umbria: temperature record e temporali, gennaio surreale

Questa mattina l’Umbria si è risvegliata con un clima che ha sorpreso per le sue caratteristiche insolite, segnando un nuovo record termico per il mese di gennaio. Per la seconda volta in poche settimane, le temperature notturne non sono scese sotto i 10°C, un dato eccezionale che rappresenta un evento unico negli ultimi 50 anni a Perugia. L’andamento termico anomalo è stato accompagnato da un vento di libeccio moderato, che ha soffiato con raffiche più intense durante la notte. Solo qualche pioggia sparsa ha interessato la regione, concentrandosi in particolare sui settori meridionali.

Nel corso del pomeriggio, una linea temporalesca ha attraversato diverse aree dell’Umbria, portando rovesci significativi, talvolta accompagnati da grandine. Le zone più colpite sono state quelle del Trasimeno occidentale e settentrionale, oltre all’Alto Tevere. Si tratta di fenomeni intensi e localizzati, con episodi di forte instabilità che hanno incluso grandinate, raffiche di vento sostenute e fulminazioni. Nelle prossime ore, le precipitazioni potrebbero intensificarsi ulteriormente e interessare anche altre parti della regione, mantenendo condizioni di instabilità diffusa.

Domani si aprirà il periodo tradizionalmente conosciuto come i “giorni della merla”, che secondo la tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Tuttavia, le temperature, seppur previste in lieve calo, rimarranno sopra la norma stagionale almeno fino a giovedì. I valori minimi inizieranno a scendere in modo più marcato dalla mattina di giovedì, mentre un cambiamento più significativo potrebbe verificarsi a partire da domenica, quando correnti fredde e secche di origine settentrionale potrebbero affluire sull’Italia centro-meridionale. Questo scenario, se confermato, potrebbe finalmente riportare condizioni più invernali anche in Umbria, almeno dal punto di vista termico.

