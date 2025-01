Meteo Umbria: temperature sotto media e tempo stabile, ma si intravede un cambio di rotta

MeteoWeb

L’andamento meteorologico sull’Umbria resta caratterizzato da temperature leggermente inferiori alla media stagionale, una condizione che si protrarrà almeno fino a giovedì. In seguito, a partire da venerdì, è atteso un rialzo termico che riporterà i valori nella norma, accompagnato da un prolungato periodo di stabilità atmosferica, privo di precipitazioni significative. Recentemente, alcune deboli nevicate sono riuscite a imbiancare zone a quote relativamente basse, come l’Eugubino e l’Altotevere. Si sono osservate sfiocchettate e brevi episodi di nevischio sparsi in diverse località, mentre le condizioni meteo rimangono caratterizzate da fenomeni intermittenti, prevalentemente concentrati sulla dorsale appenninica. Tuttavia, le temperature massime mostrano una tendenza graduale all’aumento, pur con un temporaneo calo previsto per giovedì.

Un cambiamento più significativo è atteso da venerdì 17 gennaio, quando correnti meridionali, generate da una depressione atmosferica, porteranno condizioni di forte instabilità sulle regioni meridionali italiane, accompagnate da abbondanti piogge. Nonostante questa evoluzione, l’Umbria dovrebbe continuare a sperimentare condizioni meteorologiche sfavorevoli alle precipitazioni. Tale scenario non rappresenta una novità per gennaio, un mese storicamente non particolarmente ricco di piogge per la regione.

