Meteo USA: da 12°C a -10°C con 30 cm di neve in 48 ore a Kansas City

Negli Stati Uniti, i contrasti tra le masse d’aria giocano un ruolo cruciale nel plasmare il clima, specialmente in aree dove domina un carattere continentale. Un esempio straordinario di questo fenomeno si è verificato a Kansas City nei primi giorni di gennaio 2025. Il 4 gennaio, la città si trovava immersa in una massa d’aria subtropicale che ha innalzato la temperatura a 12°C, ben oltre le medie stagionali di circa 4°C. Tuttavia, nel giro di poche ore, un’irruzione di aria artica ha trasformato radicalmente lo scenario. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Kansas City è stata ricoperta da 30 centimetri di neve, accompagnati da temperature che sono precipitate a -10°C. Questa transizione estrema, in meno di 48 ore, ha sottolineato quanto il clima di questa regione possa essere imprevedibile. La latitudine di Kansas City, paragonabile a quella di Madrid, rende ancora più sorprendente questa capacità di passare da un clima mite a condizioni invernali severe in così poco tempo.

Un dettaglio significativo riguarda l’impatto di queste temperature sulle infrastrutture. Il sale, ampiamente utilizzato per mantenere percorribili le strade durante l’inverno, diventa inefficace sotto i -6°C. Di conseguenza, le autostrade e le strade della città sono rimaste completamente coperte di neve, con un paesaggio che sembrava più nordico che tipico della sua posizione geografica.

Questi cambiamenti repentini non solo sfidano le previsioni meteorologiche, ma mettono anche alla prova la capacità di adattamento delle comunità e delle infrastrutture locali.

Kansas City ha vissuto negli ultimi anni alcuni eventi nevosi significativi, ma i suoi record storici rimangono saldamente ancorati al passato. Durante l’inverno 2022-2023, la città ha registrato un totale di 26,7 cm di neve, una quantità modesta per un’intera stagione. Un dato particolarmente interessante se confrontato con l’anno 2019, quando furono misurati complessivamente 67 cm di neve, una cifra che posizionò quella stagione al 28° posto tra gli anni più nevosi dal 1893.

Uno degli episodi recenti di rilievo risale al 13 febbraio 2021, quando una nevicata di 8,9 cm rappresentò l’evento nevoso più importante di quell’anno. Tuttavia, tali episodi impallidiscono di fronte ai record storici della città. La nevicata più abbondante in un solo giorno resta quella del 18 gennaio 1962, quando caddero ben 30 cm di neve. Per quanto riguarda le stagioni invernali, quella del 1959-1960 detiene il primato assoluto, con un impressionante totale di 160 cm di neve accumulata.

Vivere un’esperienza del genere in prima persona significa assistere alla potenza della natura e al dinamismo unico del clima nordamericano. Per chi ama l’inverno e le sue manifestazioni più intense, uno scenario come questo rappresenta senza dubbio un momento memorabile.

